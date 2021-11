LT-Sportlerehrung: In eigener Sache

Eine traurige Absage in Sachen Sportlerehrung: Das LT verschiebt die Übergabe der Preise für die Sportlerin und Sportler des Jahres, und die Mannschaft des Jahres aufgrund der hohen aktuellen Corona-Infektionen. Die Ehrung wird baldmöglichst nachgeholt., sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Immer mehr Menschen infizieren sich derzeit mit Corona. Politik, Ärztinnen und Ärzte und auch viele Wissenschaftler suchen nach Lösungen, doch die vierte Welle hat uns auch im Landkreis voll erwischt. Sich selbst und andere zu schützen, steht deshalb an erster Stelle im Moment. Unser Verlag hat deshalb entschieden, in diesem Jahr (auch kurzfristig) große Veranstaltungen abzusagen. Das trifft in Augsburg das eigentlich für Samstag angesagte Presseball-Dinner und in Landsberg die Beteiligung des Landsberger Tagblatts an der Sportlergala des Landkreises.

Die Übergabe wird nachgeholt

Die Preise für die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres werden vom LT nicht übergeben, allerdings holen wir das zu einem späteren Zeitpunkt nach. Alle Preisträger sind informiert und haben Verständnis für diese Regelung. Zwei Preisträger, Fußballer Florian Neuhaus und die Fußballerin Sydney Lohmann, hatten bereits vorab aus terminlichen Gründen eine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt und wären nur über Videobotschaft bei der Veranstaltung gewesen. Wir gratulieren unseren Preisträgerinnen und Preisträgern zur Auszeichnung und freuen uns, diese Preise dann im neuen Jahr an die Preisträger direkt übergeben zu können. Die Mannschaft des Jahres wurde das Luftgewehrteam der FSG Dießen.

