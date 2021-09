Landsberger Kunstzeit: Die Kunst am richtigen Platz?

Plus DIe Kunstzeit hat heuer die Kunstnacht abgelöst. Eine schöne Idee, die noch verbessert werden kann. Erste Anlaufschwierigkeiten sind normal. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Es hat schon seinen Grund, warum im Vorderanger das Kunsthaus Grimme schon am Samstag sehr viele Besucherinnen und Besucher hatte. Sabine Lessigs Werke sind nicht nur ganz besonders – sie sind auch hervorragend gehängt und präsentiert. Das lockt die Leute an. Und solch liebevolle Gestaltung findet man auch an vielen anderen Orten in der Stadt, etwa in der Alten Bergstraße, die meist eh ein Gesamtkunstwerk darstellt. Auch die Inhaberin von „Josefa Feine Wäsche“ hat sich etwas bei der Auswahl der Figuren von Dr. Angela Eberhard gedacht. Das ist stimmig und passt genau in ihr Geschäft. Die Kunst ist hier gut aufgehoben. Und hoffentlich gibt es noch viele Menschen, die sie in den nächsten zwei Wochen sehen können und sie auch beachten.

