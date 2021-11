Landsberger Stadtweihnacht: Wo ist hier die Gerechtigkeit?

Plus Kurz vor Weihnachten gibt es in Landsberg noch eine Diskussion über die Stadtweihnacht. Muss wegen ihr die Außengastronomie weichen? Nein, sagt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Schön war es am Wochenende und draußen sitzen, ist einfach toll. Wie froh sind wir Gäste, wenn die Wirte noch lange ihre Außengastronomie geöffnet lassen und zusätzlich noch die Stadtweihnacht stattfindet. Doch gerade die sorgt nun in Sachen Gerechtigkeit für Unruhe unter den Wirten. Es geht um das Thema Chancengleichheit. Und das Landsberger Ordnungsamt zwingt ohne Ankündigung einige Gastronomen, die (oft sehr teuer erworbene) Außengastronomie zu schließen. Grund: Das ist ungerecht gegenüber den Wirten der Stadtweihnacht am Hellmairplatz, die ja wegen der Stadtweihnacht ihre Tische abbauen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen