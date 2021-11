Landsberger Stadtweihnacht trotz Corona: Erst Vorsicht, dann Freude

Plus Ende nächster Woche soll die Landsberger Stadtweihnacht beginnen. Gut so, findet unsere Autorin. Sie warnt aber vor Unvernunft. Ein Kommentar.

Ein Glas Glühwein, Lichter, die dem Nebelnovember und Düsterdezember trotzen, und gesellige Gespräche mit Freunden und Bekannten: Eine Stadtweihnacht täte uns allen gut. Und genau deswegen sollte sie stattfinden – sofern es bei einem Treffen im Freien bleibt.