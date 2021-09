Landsberger Stadtwiesn: Das Konzept ist aufgegangen

Plus Die Landsberger Stadtwiesn kommt bei den Menschen gut an. Das zeigt auch, wie wichtig die bayerische Kultur und Geselligkeit sind, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Zahlreiche Menschen in unserer Region fiebern jedes Jahr dem Münchener Oktoberfest entgegen. Umso schmerzhafter ist es für sie, dass das größte Volksfest der Welt nun schon zum zweiten Mal in Folge wegen Corona ausfallen muss. Auch im Landkreis Landsberg ist jedoch längst wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt – Feiern und Veranstaltungen sind in einem gewissen Rahmen seit einiger Zeit erlaubt. Wie sehr die Landsbergerinnen und Landsberger danach lechzen, hat am Wochenende die Stadtwiesn gezeigt.

