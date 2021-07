Landschaftspflegeverband: Die Vorteile liegen auf der Hand

Plus Die Gründung des Landschaftspflegeverbands im Kreis Landsberg ist umstritten. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Sache sieht.

Die Pflege der Landschaft soll im Landkreis Landsberg jetzt durch die Gründung eines Vereins sichergestellt werden. Ein Projekt, das in den ersten zwei Jahren zwar vom Staat gefördert wird, danach aber größtenteils selbst finanziert werden muss. Nicht nur deswegen ist der Landschaftspflegeverband umstritten und dauerte es, bis nun auch der Landkreis dabei ist.