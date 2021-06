Lange Warteschlangen vor dem Inselbad sind die nächste Baustelle

Plus Der Unmut der Gäste über die Wartezeiten vor dem Inselbad ist verständlich. Allerdings könnte mancher Besucher selbst zur Lösung des Problems beitragen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Als Betreiber des Inselbads haben die Landsberger Stadtwerke gerade an einigen Fronten zu kämpfen. Nach dem Kommunikationsdebakel um den Abriss des Sprungturms folgte der Haftungs-Ärger um den Lechstrand, der auch weiterhin trotz tropischer Temperaturen geschlossen bleiben muss. Die neueste Baustelle: Vor dem Eingang des Freibads bilden sich regelmäßig lange Warteschlangen – wie schon im vergangenen Jahr. Der Unmut vieler Gäste darüber ist verständlich.