Luftfilter sind ein Baustein von vielen

Plus Luftfilter in Schulen sind auch im Kreis Landsberg umstritten. Doch sie können helfen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Mitte September startet das neue Schuljahr in Bayern. Bis dahin sollen nach dem Willen der Staatsregierung möglichst viele Schulen mit mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet sein. Die Kritik an den Plänen ließ nicht lange auf sich warten: Die finanzielle Belastung für Landkreise, Städte und Gemeinden sei zu hoch und es gebe keinen gesicherten Beweis dafür, dass diese Raumluftfilter tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten.