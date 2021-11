Nebenwirkungen und Medikamente: Was hat sich verändert?

Plus Es wird eine ruhige Vorweihnachtszeit. Allerdings nur für uns und nicht für das Pflegepersonal in den Kliniken. Deshalb ist eine Impfung ein wichtiger Schutz. Doch viele Menschen haben immer noch Angst. Warum man sich doch impfen lassen sollte? Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

60 Jahre ist es her und seit 60 Jahren ist Contergan in Deutschland jedem ein Begriff. Viele werden hier jetzt hellhörig, gerade in unseren Zeiten. Ein Medikament, das schwere Schädigungen verursachte. Ein Medikament, das Schwangeren helfen sollte und ihnen dann maßgeblich schadete. Kein lebenswichtiges Medikament. Damals nahm man noch vieles, was vom Arzt kam, unbefangen ein. Die Menschen haben gelernt und sind vorsichtiger. Ein kritischer Umgang mit Medikamenten, aber auch mit Impfstoffen, wie sie bei Corona eingesetzt werden, ist in jedem Fall sinnvoll und wichtig, um gerade solche Stoffe noch sicherer und noch effektiver zu machen. Und das erleben wir gerade, denn die Impfung bietet für die meisten Menschen einen guten Schutz. Das belegen die Zahlen in den Kliniken, denn meist belegen nur noch Ungeimpfte die Intensivstationen. Corona zu leugnen und die Impfung generell in Verschwörungstheorien zu verteufeln, macht also überhaupt keinen Sinn mehr. Die Zahlen sprechen inzwischen eine deutliche Sprache.

