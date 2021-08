Negativzinsen: Die Banken und das viele Geld

Plus Für Sparer wird es knüppeldick: Zu möglichen Negativzinsen kommt jetzt auch noch eine höhere Inflation: Wie LT-Redakteur Gerald Modlinger die Lage sieht.

Ein halbes Prozent Negativzinsen haben die Besitzer größerer Barvermögen wahrscheinlich schon seit Längerem eingepreist. Doch inzwischen sehen Sparer noch weit stärkeren Verlusten ihres Geldes entgegen. Nicht nur werthaltige Dinge wie Aktien und Immobilien sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden, das gilt jetzt auch Konsumgüter: Die Inflation hat zuletzt 3,8 Prozent erreicht. Kein Wunder, dass die Nervosität steigt. Geld anders anzulegen, ist aber nicht einfach: Aktien und Immobilien sind bereits sehr teuer geworden und beispielsweise ins eigene Haus zu investieren ebenso – falls man überhaupt einen Handwerker mit freien Kapazitäten findet, der auch nicht durch Materialmangel ausgebremst wird.