Neue Corona-Regeln: Bitte einfach und verständlich

Plus Die aktuellen Corona-Verordnungen sorgen auch im Kreis Landsberg für Verwirrung. Das muss sich ändern, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Einfacher und verständlicher soll sie werden, die neue bayerische Corona-Verordnung, die am heutigen Dienstag im Kabinett beraten werden soll. Das ist auch dringend notwendig. Denn aktuell fällt es schwer, die Regelungen für Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungen ab einer Inzidenz von 50 (aktuell auch im Landkreis Landsberg) zu verstehen. Beispiel: Bei öffentlichen Veranstaltungen werden Geimpfte und Genesene bei der Teilnehmerzahl mitgezählt, bei privaten Veranstaltungen wie Geburtstagen, Taufen oder Vereinssitzungen nicht.