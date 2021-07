Niedrige Corona-Inzidenz: Den Sommer im Kreis Landsberg nutzen

Das LechStadtFestival zeigt, wie größere Events in Pandemiezeiten funktionieren können. Die niedrigen Inzidenzwerte sollten nun für Veranstaltungen genutzt werden, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Zwei Tage lag der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg zuletzt bei null – erst am Sonntag sind wieder zwei Neuinfektionen vermeldet worden. Das zeigt zwar, dass das Virus nicht aus der Welt ist. Die niedrigen Zahlen sollten nun aber trotzdem genutzt werden. Das LechStadtFestival hat an den ersten Veranstaltungstagen bewiesen, wie auch in der Pandemie ausgelassen gefeiert werden kann.

In den vergangenen Wochen wurden Jugendliche in Landsberg des Öfteren kritisiert. Weil sie sich am Lech oder an öffentlichen Plätzen nicht immer an die Corona-Regeln gehalten und auch Müll hinterlassen haben sollen.

Ausgelassenes Feiern in den Parzellen

Beim „Electronic Picnic Sommer“ am Freitag konnten sie unter Auflagen in den einzelnen Parzellen endlich wieder ausgelassen feiern. Bei den meisten jungen Menschen am Schlüsselanger kam das Konzept sehr gut an.

Beim LechStadtFestival ist im weiteren Verlauf ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und auch sonst sollte der Sommer nach den schwierigen vergangenen Monaten für Veranstaltungen genutzt werden. Wie hart die Delta-Variante den Landkreis treffen wird – ob sogar ein weiterer Lockdown nötig sein wird – ist schließlich noch nicht abzusehen.

