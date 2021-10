Nun braucht es ein gutes Konzept für den Landsberger Umzug

Plus Es ist gut, dass es mit dem Landsberger Faschingsverein weitergeht. Nun braucht es ein Konzept, mit dem alle zufrieden sind, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Am Lumpigen Donnerstag strömen normalerweise Tausende Menschen nach Landsberg. In den beiden Corona-Jahren war daran zwar nicht zu denken. Nun kehrt aber langsam aber sicher wieder mehr Normalität in unseren Alltag ein und auch Veranstaltungen dieser Größenordnung werden (hoffentlich) bald wieder möglich sein. Nicht nur für eingefleischte Narren ist es daher eine tolle Nachricht, dass es mit dem Faschingsverein Licaria weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen