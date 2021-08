Personalnot: Gastronomie auf schmalem Grat

Plus Mehr Geld ist einer der Punkte, um Arbeiten in der Gastronomie attraktiver zu machen. Doch das hat auch Folgen für die Gäste, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Es ist nicht das Ausruhen auf den Corona-Hilfen, warum etliche Gaststätten mitten in der Hochsaison zusätzliche Ruhetage einlegen. Es ist schlicht die blanke Personalnot, das müssen die Wirte immer wieder verwunderten oder verärgerten Gästen erklären.