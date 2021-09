Radverbot in Landsberg geht über das Ziel hinaus

Plus SPD und FDP beantragen Alte Bergstraße und Hauptplatz in Landsberg für den Radverkehr zu sperren. LT-Redakteur Thomas Wunder findet ein Verbot falsch.

Das Radfahren in Landsberg soll sicherer werden. Deswegen erstellt die Stadt auch ein Radwegkonzept. Da kommt die Nachricht von die Alte Bergstraße hinunter rasenden Radfahrenden zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Auch wenn Polizei und Ordnungsamt die Beobachtungen von Stadtrat Tom Bohn nicht bestätigen, sollte in der Alten Bergstraße und am Hauptplatz genau hingesehen werden. Denn rücksichtslose Radfahrerinnen und Radfahrer, die andere gefährden, sollten viel öfter für ihr Fehlverhalten bestraft werden.

