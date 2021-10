Ruethenfest in Landsberg: Das Kinderfest im Mittelpunkt

Plus Im Ruethenfestverein wird diskutiert, das Landsberger Ruethenfest abzuspecken. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder den Vorschlag des Vereinsvorstands beurteilt.

Tobias Wohlfahrt, der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, wählt seine Worte stets mit Bedacht. Seine deutlichen Aussagen bei der Mitgliederversammlung zur Zukunft des Ruethenfests müssen daher fast als eine Art Hilferuf gewertet werden. Das Ruethenfest 2019 war absolut fordernd für den ehrenamtlichen Vorstand und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Wenn man dann aber am Ende feststellen muss, dass sich der Aufwand zwar für die an die 1000 Mädchen und Buben gelohnt hat, die die Geschichte ihrer Stadt lebendig werden lassen, in der Kasse aber ein dickes Minus bleibt, das sich lediglich über Spenden und Mitgliedsbeiträge ausgleichen lässt, dann muss die Frage nach einer Reduzierung des Programms gestellt werden.

