SOS-Kinderdorf: Die Fehler im System

Plus Nach den Vorwürfen von Gewalt und Missbrauch im SOS-Kinderdorf Dießen sind die Rufe nach Konsequenzen laut. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder die Situation beurteilt.

Die Vorwürfe der Gewalt und des sexuellen Missbrauchs im SOS-Kinderdorf in Dießen haben auch viele Menschen aus dem näheren Umfeld der Einrichtung und im Landkreis Landsberg erschüttert. Die Forderung nach einer lückenlosen Aufklärung ist überall zu hören – und die nach Konsequenzen.