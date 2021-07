Sanierung Inselbad: Pläne krachend durchgefallen

Plus Die Planung für den Umbau des Inselbads in Landsberg finden wenig Gefallen. Sie hätten früher öffentlich gemacht werden müssen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es sei keine Unterbrechung der Planung, sondern eine Art „Denkpause“ – so hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) die überraschende Wende bei der Sanierung des Inselbads kommentiert. Überraschend, weil es offenbar eines Vor-Ort-Termins des Gestaltungsbeirats bedurfte, damit den Stadträten bewusst wurde, welches Juwel das Inselbad in seiner jetzigen Form ist. Das haben doch eigentlich schon die Bürger bei der Befragung der Stadtwerke im Jahr 2017 kundgetan. Konsens: Wir wollen unser Familien- und Sportbad behalten – etwas moderner sicherlich, aber mit dem ihm eigenen Charme zwischen Altstadt und Lech.