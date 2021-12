Schneeverwehungen im Landkreis: Spätestens jetzt die Winterreifen wechseln

Plus Auch ohne Schneeverwehungen, wie sie am Dienstag im Landkreis Landsberg vorkamen, ist es verantwortungslos noch mit Sommerreifen unterwegs zu sein, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Die Wahrnehmung der Menschen im Landkreis darüber, ob man die Situation am Dienstag mit dem Wort Schneechaos umschreiben sollte oder nicht, gehen weit auseinander. Das zeigen allein die Facebook-Kommentare auf der Seite des Landsberger Tagblatts.