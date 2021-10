Schwimmbäder im Landkreis Landsberg sind wichtig

Wegen Corona droht eine Generation an Nichtschwimmern. LT-Redakteur Dominic Wimmer sieht die Investition in die Landkreisbäder nicht nur deshalb als wichtig an.

Wenn man sich die Baustelle, die das Greifenberger Warmfreibad aktuell ist, anschaut, dann denkt man sich: Der Fahrplan mit der im Sommer dieses Jahres eigentlich geplanten Eröffnung war sehr sportlich. Aber immerhin dürfen sich Schwimmer und Erholungssuchende auf Mai 2022 freuen, wenn das neue Bad endlich eröffnen kann.

Der Neubau stand immer wieder in der Kritik angesichts der Kosten. Nörgler argumentieren: Wozu ein weiteres Freibad neben den Anlagen in Thaining, Kaufering und Landsberg? Der Ammersee ist doch in der Nähe. Ganz einfach: Nicht jedermann traut sich und mag das Schwimmen im offenen Gewässer. Zudem lassen sich dringend erforderliche Schwimmkurse viel leichter in Freibädern und Schwimmhallen durchführen – wetterunabhängig.

In Kaufering ist die Kapazitätsgrenze erreicht

Ohnehin ist es wichtig und gut, dass der Landkreis in die Bäder investiert. Durch Corona ist ein langer Stau bei den Schwimmkursen entstanden. Es drohen ganze Jahrgänge an Nichtschwimmern. Und leider gibt es immer noch zu viele (tödliche) Badeunfälle in Deutschland, weil Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene nicht richtig schwimmen können. Und wer sich im Kauferinger Lechtalbad umschaut – die Kapazitätsgrenze mit geordnetem Schwimmbetrieb ist längst erreicht. Ein weiteres Becken wäre kein Luxus und schon jetzt sollte die Planung vorangetrieben werden.

Lesen Sie dazu auch