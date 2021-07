Stadtrat Landsberg: Das Vertrauen nicht verspielen

Plus Der Landsberger Stadtrat tut sich schwer, Entscheidungen zu treffen. Das zeigt sich jetzt beim Spitalgut, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das ist ernüchternd. Der Landsberger Stadtrat tut sich bei vielen Themen schwer, Entscheidungen zu treffen. Jüngstes Beispiel ist die Ausrichtung des Spitalguts. Seit den 1990er-Jahren fordern die Grünen immer wieder, den Betrieb auf ökologischen Landbau umzustellen. Ihr jüngster Antrag zum Thema liegt über drei Jahre zurück. Es wurde ein Gutachten erstellt, im Stadtrat diskutiert und vertagt ... und jetzt erneut vertagt.