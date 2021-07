Stadtwerke: An den Worten messen lassen

Plus Die Stadtwerke Landsberg wollen im Stromgeschäft bald wieder Gewinne erzielen. LT-Redakteur Thomas Wunder kommentiert die aktuelle Lage.

Als die Stadtwerke das Strom- und Gasnetz in Landsberg übernommen haben, stand ganz klar die Absicht dahinter, mit den Gewinnen aus diesen Bereichen die Verluste von Parkgaragen und Inselbad aufzufangen. Betrachtet man vor allem das vergangene Jahr, dann ist diese Rechnung nicht aufgegangen. Natürlich hat das mit der Corona-Krise zu tun, in erster Linie aber mit der Ermittlung der Erlösobergrenze, die doch den einen oder anderen Fallstrick beinhaltet und dem Kommunalunternehmen nun einen Verlust beschert hat.