Stadtwerke Landsberg: Von Besserung nichts zu spüren

Plus Die Stadtwerke Landsberg machen zu viele Alleingänge. Jetzt muss die Oberbürgermeisterin ein Machtwort sprechen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Und jetzt auch noch der Lechstrand. Die nächste „heilige Kuh“, die die Stadtwerke schlachten wollen? Offenbar ohne Rücksprache mit dem Verwaltungsrat bringen die Stadtwerke mit dem von ihnen in Auftrag gegebenen Gutachten einen Stein ins Rollen, der eigentlich schon aufgehalten schien. Denn die Frage einer möglichen Haftung der Vorstände der Stadtwerke bei einem Unfall am Lechstrand ist nicht neu. Die jetzige Lösung, mit einer Aufsicht am Zugang vom Inselbad, war sogar mehr, als in einem im Jahr 2012 vom früheren Oberbürgermeister und Rechtsanwalt Franz Xaver Rößle erstellten Gutachten gefordert worden war. Doch dem neuen Technischen Vorstand der Stadtwerke reichte das offenbar nicht aus.

