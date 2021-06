Tolles Projekt für Penzinger Kindergartenkinder

Plus In Penzing verzichten Kinder mehrere Wochen auf das Spielzeug. Ein Projekt, dass andere Einrichtungen aufgreifen sollten, findet LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Wenn Oma und Opa heute ihren Enkeln erzählen, womit sie als Kinder gespielt haben und wie wenig Spielzeug sie hatten, sind die Kleinen oft überrascht. Sind deren Schränke doch vollgepackt mit Feuerwehr- und Polizeiautos, Lego, Puppen, Puzzles und anderen Dingen.