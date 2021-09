Verkehr: Mit Rücksicht gesund ans Ziel

Plus Die Baustellen auf der B17 sind lästig, etwas anderes nervt aber noch viel mehr, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause. Er hat zudem eine klare Forderung zu Lkw.

Dass der vierspurige Ausbau der B17 nötig war, zeigen die aktuellen Baustellen. Sobald nur noch zwei Spuren zur Verfügung stehen, ist der Stau vorprogrammiert. Seit rund einem Jahr gibt es auf der Strecke fast durchgehend Behinderungen.