Vieles spricht für die Fuchstalbahn

Seit 1984 fahren keine Personenzüge mehr zwischen Landsberg und Schongau. Es gibt gute Gründe für eine Reaktivierung der Strecke, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Es ist ein zermürbender Kampf, den die Befürworter und Befürworterinnen einer Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn zwischen Landsberg und Schongau für Personenzüge seit mehr als 20 Jahren führen. Sie organisieren Aktionen und sprechen mit Abgeordneten im Bayerischen Landtag, die über das Thema entscheiden. Dabei erfahren sie viele wohlwollende Worte. Bislang geht es aber nicht wirklich vorwärts. Das liegt vor allem an der CSU, die eine Lockerung der Reaktivierungskriterien für Bahnstrecken bei Abstimmungen wiederholt abgelehnt hat.