Vorfreude auf die Stadtweihnacht in Landsberg

Plus Wie wäre es mit einem Wunsch zu Weihnachten? Wünschen wir uns doch, dass die geplante Stadtweihnacht in diesem Jahr auch klappt und wir alle möglichst gesund bleiben. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Verhaltene Freude bei den Wirten und Händlern über die Stadtweihnacht 2021. Denn einiges ist noch offen. Im Moment ist vieles unsicher, Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) verschärft die Regeln und die Inzidenzzahlen verheißen nichts Gutes. Die Stadtweihnacht ist zwar nicht so ganz vergleichbar mit einem Christkindlmarkt, hat aber schon ihren besonderen Reiz, wenn man von der Likka am Peter-Dörfler-Weg über die Landsberger Plätze einen Spaziergang zum Pit oder zum Mandy machen kann, ob nun auf einen Weihnachtspunsch oder Crêpe.