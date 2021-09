Wählen ist wichtig - auch im Landkreis Landsberg

Plus Hoffentlich machen möglichst viele Wahlberechtigte im Landkreis Landsberg von ihrem Stimmrecht Gebrauch. LT-Redakteur Dominic Wimmer blickt auf einen spannenden Wahlsonntag.

Die Bundestagswahl ist in vielen Gemeinden im Landkreis Landsberg schon entschieden – in Dießen zum Beispiel. Warum? Ein Großteil der Wahlberechtigten hat dort sein Kreuzchen schon gemacht und per Briefwahl abgestimmt. Der Trend ist unaufhaltbar und hat sich schon bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 abgezeichnet. Der Wähler liebt es, sich im Vorfeld am Küchentisch die Listen anzuschauen und sich Gedanken darüber zu machen, wem er seine Erst- und wem seine Zweitstimme gibt. Man kann nur hoffen, dass – genauso wie im Jahr 2017 – viele Menschen zur Bundestagswahl gehen und damit ein Zeichen für Demokratie setzen, indem sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

