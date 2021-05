Wer kann diese Baupreise noch bezahlen?

Plus Baustoffe werden gerade knapp. Das trifft nicht nur Häuslebauer und Kommunen im Kreis Landsberg. Die Politik muss einschreiten, fordert LT-Redakteur Christian Mühlhause.

Für Häuslebauer und Kommunen waren die Preise in der Baubranche in den vergangenen Jahren schon alles andere als erfreulich. Es wurde immer teurer. Nun explodieren die Preise für Rohstoffe wie Holz und Metall – bei denen es aktuell erhebliche Lieferengpässe gibt – also noch einmal gewaltig und man fragt sich, wer das eigentlich noch bezahlen soll. Die USA und China importieren im großen Stil und hierzulande geraten dadurch die aufgestellten Kosten- und Finanzierungspläne ins Wanken.

