Wie Phönix aus der Asche - die Uttinger Kirchengemeinde

Plus Die Nachricht vom Feuer in der Uttinger Christuskirche hat nicht nur die Pfarreimitglieder erschüttert. Aber - es gibt auch Hoffnung. Frauke Vangierdegom blickt auf die Geschehnisse.

Wenn ein Gebäude vollständig ausbrennt, ist es eine Sache, dass die, die dort lebten oder arbeiteten, kein Dach mehr über dem Kopf haben. Eine ganz andere ist es, dass Feuer keinen Halt macht vor persönlichen Gegenständen oder liebgewordenen Einrichtungsstücken und diese unwiederbringbar zerstört sind.