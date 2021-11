Wohnungen für Flüchtlinge: Es ist Zeit für Lösungen

Plus In Landsberg verschwindet eine große Asylunterkunft. Wohin mit den Flüchtlingen? Der Landkreis muss Antworten finden, sagt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Wohnungsmarkt im Landkreis Landsberg ist nahezu leer gefegt. Überall, in der Stadt, den Marktgemeinden und den Gemeinden werden neue Wohngebiete ausgewiesen und nachverdichtet. Das ändert aber an der aktuellen Situation recht wenig: Wer zwischen Ammersee und Lech eine Wohnung oder ein Haus sucht, der tut sich schwer und muss lange warten.