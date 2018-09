vor 54 Min.

Kommt ein Konto für Öko-Themen?

Landsberger Mitte will Millionenbetrag

Landsberg Mehr Geld für Öko-Projekte. Das fordert die Stadtratsfraktion der Landsberger Mitte. Sie will, dass ab 2019 im städtischen Haushalt ein Ökokonto eingerichtet wird, schreibt Hans-Jürgen Schulmeister in einem Antrag. „Um die in Landsberg 2035 verankerten Ziele für Umweltschutz, Resilienz und Nachhaltigkeit konsequent und zukunftsorientiert umsetzen zu können, verpflichtet sich der Stadtrat, einen verbindlichen Haushaltsposten im Sinne eines Ökokontos einzurichten.“ Pro Jahr soll mindestens eine Million Euro verfügbar sein.

Eigentlich versteht man unter dem Begriff Ökokonto etwas ganz anderes. Darauf sind ökologische Ausgleichsflächen „verbucht“, die Kommunen schon im Vorfeld der Planung beispielsweise von Baugebieten anlegen. Wenn es nach dem Vorschlag der Landsberger Mitte geht, dann werden ab 2019 jährlich mindestens 2,5 Prozent der Bruttoeinnahmen des Haushalts auf diesem Konto für ökologische Maßnahmen bereitgestellt – mindestens aber eine Million Euro pro Jahr.

Und welche Ziele will die Landsberger Mitte mit diesen Mitteln verfolgen? Zum Beispiel CO2 reduzieren, um die Klimaschutzziele zu erreichen, fossile Brennstoffe einsparen, eine Infrastruktur mit Elektroladestationen aufbauen, Zuschüsse bei energetischen Sanierungen (auch bei nicht-städtischen Gebäuden) liefern oder die Förderung von Elektromobilität.

Und wer darf über die Verteilung der Gelder entscheiden? „Vorschläge zur Verwendung werden gemeinsam von Verwaltung, Stadtrat und Energiereferat unter Zuhilfenahme von externer Fachkompetenz wie zum Beispiel der Landsberger Energieagentur ausgearbeitet und bei Summen über 20000 Euro dem Stadtrat oder seinen Gremien zur Genehmigung vorgelegt“, heißt es in dem Antrag weiter.

Am Mittwoch, 26. September, tagt der Stadtrat. Ob der Antrag gleich behandelt wird, ist unklar. Am 24. Oktober will die Kämmerei dem Stadtrat einen Haushaltsentwurf für 2019 präsentieren. (wimd)

