13:03 Uhr

Kommt nach Eching wieder ein MVV-Bus?

Plus Der MVV plant eine neue Buslinie zum Bahnhof nach Türkenfeld. Davon könnte neben Eching auch noch eine zweite Gemeinde im Landkreis profitieren.

Von Renate Greil

Der Münchner Verkehrsverbund (MVV) plant eine Buslinie 807 zum Bahnhof in Türkenfeld. Diese Linie würde auch Eching an die S-Bahn anbinden. Bürgermeister Siegfried Luge ( CSU) stellte die geplante Route und den Fahrplan bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Eching vor. Der Bus würde auch noch ein zweite Gemeinde im Landkreis Landsberg anfahren.

Dabei fährt der Bus unter der Woche von Montag bis Freitag einen Rundkurs ab und nach Türkenfeld. Der neue Busverkehr soll im Dezember 2021 starten. Das geht aus den Unterlagen hervor, die Basis einer Ausschreibung mehrerer Linien im Landkreis Fürstenfeldbruck ist.

In Türkenfeld sind sechs Haltestellen geplant. Von Türkenfeld geht es über Beuern nach Greifenberg und dann nach Eching und Zankenhausen mit jeweils zwei Haltestellen nach Türkenfeld zurück. Da der Bus einen Rundkurs fährt, wie Bürgermeister Luge sagte, hätten die Echinger den Vorteil, morgens die kurze Strecke zur S-Bahn-Station zu fahren und abends auf dem Rückweg auf der etwas längeren Route sich noch etwas ausruhen zu können und erholt wieder in Eching anzukommen. Laut dem vorläufigen Fahrplan startet die erste Tour um 6.07 Uhr in Türkenfeld und ist um 6.21 Uhr an der ersten Haltestelle an der Stegener Straße in Eching. Der Bus hält dann nochmals in der Ortsmitte. Über Zankenhausen sind die Fahrgäste dann um 6.31 Uhr am Bahnhof in Türkenfeld und können direkt mit der S-Bahn nach München fahren und wären laut Plan um 7.23 Uhr am Marienplatz. Der Bus fährt dann anschließend alle 40 Minuten. Die letzte Fahrt ist um 18.47 Uhr ab Türkenfeld angesetzt.

Bis der Landkreis im MVV sein wird, vergehen noch einige Jahre

Im Echinger Gemeinderat wurde die neue Buslinie begrüßt, allerdings war bei der Vorstellung noch keine Kostenschätzung für die neue Linie dabei. Die gesamte Linie ist 13,3 Kilometer lang, davon entfallen 7,8 Kilometer auf den Landkreis Landsberg. Dieser strebt den Beitritt zum MVV an, allerdings wird dies nach gegenwärtigem Stand wohl nicht vor 2024 geschehen. Bis dahin müssen die Gemeinden im Landkreis Landsberg auch Defizitkosten übernehmen.

Eching hatte schon einmal eine Busverbindung zur S-Bahn: Bei der 2013 eingestellten Buslinie 804 von Eching über Inning zur S-Bahn-Station Grafrath kamen Kosten in Höhe von bis zu 35 000 Euro auf die Gemeinde jährlich zu. Eching stellte die Linie nach zehn Jahren ein, da zu wenige Echinger den Service nutzten. Aber hier sei die Fahrzeit auch viel länger gewesen, sagte Luge. Auf dem Weg zurück sei es damals „eine Fahrt durch drei Landkreise“ gewesen.

Eine konkrete Entscheidung für die Buslinie muss noch getroffen werden

Dies bestätigte Thomas Schmelcher (Bürgerblock), der diesen Bus eine Zeit lang genutzt hatte. „Besser geht’s nicht“, sagte er zu den Plänen für die neue Buslinie. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Buslinie zustande kommen wird. Obwohl es Bedenken gab, dass die neue Linie auch nur von wenigen genutzt werden würde, einigten sich die Gemeinderäte auf ein „Wir sind sehr interessiert“. Die erste Haltestelle sollte aber am Kreisverkehr sein, wünschten sich die Gemeinderatsmitglieder. Eine konkrete Entscheidung soll getroffen werden, wenn weitere Details und Konditionen bekannt sind.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen