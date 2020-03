vor 49 Min.

Kommunalwahl 2020 in Geltendorf: Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: Geltendorf wählt Bürgermeister und Gemeinderat. Die Wahlergebnisse lesen Sie am 15. März 2020 aktuell hier bei uns.

Von Daniel Flemm

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Die Bürger von Geltendorf im Landkreis Landsberg am Lech wählen bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 Gemeinderat und Bürgermeister. Die Ergebnisse aus der 5700-Einwohner-Gemeinde sollen noch am Wahlabend vorliegen. Sobald das Resultat bekannt ist, veröffentlichen wir die Wahlergebnisse hier in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Geltendorf: Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Wahllokale werden am Tag der Wahl zum zentralen Schauplatz: Hier wählen die Geltendorfer zwischen 8 und 18 Uhr, hier werden nach Schließung der Wahllokale auch die Stimmen ausgezählt. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird dieser Artikel von uns aktualisiert - voraussichtlich gegen Abend.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Mit Bürgermeister Wilhelm Lehmann verlässt eine prägende Figur nach der Kommunalwahl 2020 die Geltendorfer Gemeindepolitik. Der ehemalige Polizist wurde 2002 erstmals ins Rathaus gewählt, zunächst für die CSU. 2008 folgte die erste Wiederwahl, 2014 trat er mit den Unabhängigen Bürgern an und schaffte erneut den Einzug.

Am 15. März haben die Geltendorfer die Wahl: Marion Wisura (CSU), Robert Sedlmayr ( ÖDP) und Claudius Mastaller (Unabhängige Bürger) kämpfen um die Nachfolge.

Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Geltendorf: Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl

Die Kommunalwahl 2014 brachte Amtsinhaber Wilhelm Lehmann eine dritte Amtszeit ein. Der frühere CSU-Politiker hatte sich zuvor im Streit von seiner Partei getrennt.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Geltendorf aus:

CSU : 6 Sitze

: 6 Sitze SPD : 3 Sitze

: 3 Sitze Grüne: 2 Sitze

Unabhängige Bürger: 4 Sitze

Bürgerforum: 2 Sitze

ÖDP : 3 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen