Kommunalwahl 2020 in Hurlach: Die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wahlergebnisse 2020 aktuell: Die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Hurlach finden am 15. März 2020 statt. Hier finden Sie das Ergebnis der Kommunalwahl 2020.

Von Daniel Flemm

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Hurlach trifft bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern wichtige Entscheidungen für die Zukunft des 1800-Seelen-Ortes. Die Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech wählt bei der Wahl am 15. März 2020 Bürgermeister und Gemeinderat. Sobald die Ergebnisse am Wahltag vorliegen, veröffentlichen wir die Wahlergebnisse hier in diesem Artikel.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Hurlach: Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

Die Hurlacher sind am 15. März 2020 aufgerufen, die Wahllokale in ihren Ortsteilen zu besuchen - falls sie nicht vorher bereits per Briefwahl abgestimmt haben. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, im Anschluss beginnt die Auszählung. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird dieser Artikel von uns aktualisiert.

Auch in Hurlach steht eine Wachablösung im Rathaus bevor: Der langjährige Bürgermeister Wilhelm Böhm ( CSU) verlässt den Chefsessel der Gemeinde nach drei Amtsperioden. Für seine Nachfolge hat sich nur ein Kandidat gemeldet: Andreas Glatz (CSU) will den Ort in den kommenden Jahren führen. Bisher dient Glatz der Gemeinde als Zweiter Bürgermeister.

Für den Gemeinderat, der 12 Plätze umfasst, treten wieder CSU und Dorfgemeinschaft Hurlach an, die bereits im aktuellen Gremium vertreten sind.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Hurlach: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl

Bei der Kommunalwahl 2014 wurde in Hurlach Wilhelm Böhm (CSU) im Amt bestätigt. Der Bürgermeister steht der Gemeinde seit 2002 vor.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Hurlach aus:

CSU : 6 Sitze

: 6 Sitze Dorfgemeinschaft Hurlach : 6 Sitze

