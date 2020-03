Kommunalwahl: Andreas Glatz will ins Hurlacher Rathaus

Plus Bürgermeister Wilhelm Böhm hört nach 18 Jahren in Hurlach auf. Einen Wunsch erfüllte ihm der Gemeinderat nicht zum Abschied. Das hat auch Auswirkungen für seinen Nachfolger.

Eines ist bereits vor den Kommunalwahlen in Hurlach klar: Die knapp 2000 Einwohner bekommen einen neuen Bürgermeister. Wilhelm Böhm tritt nach 18 Jahren nicht mehr an. Einen großen Wunsch erfüllte ihm der Gemeinderat aber vergangenes Jahr nicht. Das hat auch Auswirkungen auf den künftigen Rathauschef.

Böhm hatte sich gewünscht, dass sein Nachfolger hauptamtlich tätig wird. Er ist der Meinung, dass es bei der Fülle an Aufgaben kaum mehr möglich ist, in einer Gemeinde wie Hurlach nebenamtlich als Gemeindechef zu agieren. Der Gemeinderat hatte sich nach langer Diskussion allerdings denkbar knapp, mit 7:6 Stimmen für das Ehrenamt ausgesprochen.

Nur ein Bewerber für die Nachfolge

Einziger offizieller Kandidat für Böhms Nachfolge ist Andreas Glatz, der die Erfahrung von zwölf Jahren als Kommunalpolitiker mitbringt. Seit sechs Jahren ist er zudem Stellvertretender Bürgermeister. Entscheiden können die Stimmberechtigten auch darüber, wer sie im Gemeinderat vertreten soll. CSU und Dorfgemeinschaft haben jeweils 24 Bewerber nominiert. Spitzenkandidat bei der CSU ist Andreas Glatz, die Dorfgemeinschaft wird angeführt von Nick Bürgle. Auf beiden Listen findet der Wähler jeweils vier derzeit aktive Gemeinderatsmitglieder, die weitermachen wollen. Auffällig ist, dass sich viele junge Erwachsene zu einer Kandidatur bereit erklärt haben.

In Hurlach stehen für den nächsten Bürgermeister und Gemeinderat unter anderem die in die Wege geleitete Erweiterung des Feuerwehrhauses und die Westumfahrung an. Eine der Hauptaufgaben wird sein, einen geeigneten Standort für eine größere Kinderkrippe zu finden. Diese ist trotz Anpassung an die Nachfrage immer wieder ausgebucht. Ein seit Jahren schwelendes Thema ist die Verlagerung des Sportgeländes von der Kusterer- an die Sport- und Kulturhalle an der Bahnhofstraße. Das Thema wurde im Gemeinderat öfters kontrovers diskutiert, die Verlagerung allerdings mittlerweile beschlossen.

Der Bahnhof soll reaktiviert werden

Die Reaktivierung des ehemaligen Hurlacher Bahnhofs als Haltestelle, worum Böhm seit vielen Jahren kämpft, sei auch für ihn Thema, hatte Glatz bei seiner Vorstellung erklärt. Er will Bauland für Einheimische schaffen und weitere Arbeitsplätze durch eine Erweiterung der Gewerbegebiete generieren. Der Dorfgemeinschaft geht es um den Erhalt des Dorfcharakters und eine vorsichtige Weiterentwicklung. Beide Gruppierungen plädieren für die Stärkung der lokalen Produktvermarktung und damit auch des Dorfladens.

Transparenz und Bürgernähe, die gemeinsame Förderung von Umweltschutz und Landwirtschaft hat sich die Dorfgemeinschaft auf ihre Fahnen geschrieben. Der CSU-Liste geht es zudem um die Schaffung von Wohnraum mit sozial verträglichen Mieten, möglicherweise auch eine Seniorenwohnanlage plus betreutes Wohnen.





Der Bürgermeisterkandidat:

Andreas Glatz

Kommunalwahlen 2020: Andreas Glatz CSU, Ortsverband Hurlach Bild: Robert Klinger

Partei: CSU



Geburtstag: 4. August 1976



Erlernter Beruf: Staatlich geprüfter Elektrotechniker, Landwirt



Ausgeübter Beruf: Servicetechniker Instandhaltung, Nebenerwerbslandwirt



Familie: verheiratet, zwei Kinder



Politischer Werdegang: CSU-Ortsvorsitzender seit 2011, Gemeinderat seit 2008, Zweiter Bürgermeister seit 2014



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich hier direkt vor Ort die Zukunft unserer Heimatgemeinde mitgestalten kann.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern: Den Neubau einer Kinderkrippe sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtung. Wohnraum schaffen für ein generationenübergreifendes Miteinander (betreutes Wohnen/Seniorenwohnanlage). Zudem möchte ich durch gesundes Wachstum die Finanzkraft erhalten und den ländlichen Dorfcharakter bewahren.



Meine größte Stärke: Ich kann mich in Aufgaben schnell einarbeiten und bin offen für Anregungen und Neuerungen.