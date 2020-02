vor 41 Min.

Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Denklingen: Wahlergebnisse der Gemeinderat-Wahl

Bei uns erfahren Sie die aktuellen Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Denklingen. Wie sehen die Wahlergebnisse der Gemeinderat-Wahl aus?

Von Daniel Flemm

Die Bürger von Denklingen sind bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Die Ergebnisse der Wahl werden voraussichtlich noch am Abend vorliegen. Sobald es so weit ist, finden Sie die Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020: Aktuelle Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl in Denklingen

Das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 in Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech wird voraussichtlich am Abend des 15. März 2020 vorliegen. Mit der Auszählung der Stimmen wird begonnen, sobald die von 8 bis 18 Uhr geöffneten Wahllokale schließen. Sobald das Ergebnis der Gemeinderat-Wahl in Denklingen ausgezählt ist, aktualisieren wir diesen Artikel.

Denklingen wählt bei der Kommunalwahl 2020 nur den Gemeinderat neu. Das Amt des Bürgermeisters wurde bereits im Januar 2018 neu besetzt: Die Wahl gewann der Denklinger Andreas Braunegger, der von CSU, Freien Bürgern und der Freie Wählergemeinschaft nominiert worden war. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Vorgänger Michael Kießling (CSU) war in den Bundestag eingezogen.

Für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 gibt es dagegen mehr Bewerber: Neben der CSU und den Freien Bürgern treten auch die Freien Wählergemeinschaften aus den Teilgemeinden Denklingen, Epfach und Dienhausen an. Mit rund 2800 Einwohnern stehen Denklingen insgesamt 14 Gemeinderäte zu.

Ergebnis: So sahen die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Denklingen aus

Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Denklinger Wahlberechtigten den von CSU und Freien Bürgern nominierten Michael Kießling zum Bürgermeister gewählt. Er hatte sich gegen zwei Mitbewerber aus Epfach und Dienhausen durchgesetzt.

So sah das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl aus:

CSU /Freie Bürger: 5 Sitze

/Freie Bürger: 5 Sitze Freie Wählergemeinschaft Denklingen : 5 Sitze

: 5 Sitze Freie Wählervereinigung Dienhausen : 4 Sitze

