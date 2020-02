Kommunalwahl: Fast alle neuen Listen haben genug Unterschriften

Plus Die Kommunalwahl rückt näher. Auch die Satirepartei "Die Partei" darf mancherorts antreten. Ein Dießener Bürgermeisterkandidat muss plötzlich bangen.

Seit Dienstagabend steht fest, welche Parteien und Wählergruppen im Landkreis und in den Gemeinden zur Kommunalwahl am 15. März antreten können. Spannend war vor allem die Frage, welche neuen Listen auf den Stimmzetteln stehen werden – denn diese müssen zur Zulassung Unterstützungsunterschriften vorweisen. In den meisten Fällen konnten sie genügend Unterstützer gewinnen. Ein Dießener muss derweil zittern, ob er am 15. März als Bürgermeisterkandidat auf dem Stimmzettel stehen wird.

Mehrere Bürgermeisterkandidaten, die mit neuen Wahlvorschlägen antreten, hatten schon im Vorfeld gemeldet, dass sie genügend Unterschriften erhalten haben. Zuletzt hat es nun nach Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Pürgen auch der Pürgener Bürgermeisterkandidat Tosso Geisenberger geschafft. 80 Unterschriften musste er bis Montagabend nachweisen, tatsächlich waren es am Ende 83, berichtet Geschäftsstellenleiter Ernst Schilcher. Und es sei knapp gewesen: „Montagfrüh hatte es noch nicht gereicht.“

In Dießen reicht es für "Die Partei"

Knapp ging es auch bei der Kreistagsliste von „Die Partei“ zu. 385 Unterschriften waren erforderlich. 394 brachte die Satire-Partei, die mit sieben Bewerbern antritt, schließlich zusammen, informierte Landkreiswahlleiter Andreas Graf. In der Stadt Landsberg wird es hingegen keine „Partei“-Liste geben. Die für Landsberg geltende 190-Unterschriften-Hürde konnte laut Information aus dem Bürgerbüro nicht genommen werden, bis zum Ende der Eintragungsfrist waren es nur 144. In Dießen kamen jedoch genug Unterstützungsunterschriften für die Gemeinderatsliste der „Partei“ zusammen. 234 waren es laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer am Montagabend, die 180-Unterschriften-Hürde konnte also deutlich übersprungen werden.

Mit unerwarteten Problemen sieht sich in Dießen unterdessen die UBV konfrontiert. Beim Wahlvorschlag für die Bürgermeisterwahl stellte der Wahlausschuss formelle Mängel fest. Damit steht die Kandidatur von Volker Bippus noch auf der Kippe. Moniert wurde dabei die Ladung zur Aufstellungsversammlung. Bis Donnerstag um 14 Uhr müsse die UBV nun die zwei für die Nominierungsversammlung am 10. Oktober per E-Mail an die 19 Mitglieder versandten Einladungen vorlegen, erklärte Bippus auf Nachfrage des LT. Eine ältere vom 30. Juli sei schon vorgelegt worden, eine zweite vom 4. Oktober folge noch, so Bippus. Außerdem wolle der Wahlausschuss deren Versand und Empfang von den Mitgliedern bestätigt haben.

Das sind die neuen Kandidatenlisten

Die weiteren neuen Wahlvorschläge im Landkreis, die die notwendige Zahl an Unterschriften nachweisen konnten, sind:

Denklingen : Die Gemeinderatsliste Freie Wählergemeinschaft Epfach;



: Die Freie Wählergemeinschaft Epfach; Dießen : Bürgermeisterkandidatin Marianne Scharr ;



: Bürgermeisterkandidatin ; Finning : Bürgermeisterkandidat Dr. Stefan Hülmeyer und die Gemeinderatsliste „Finntrachinger“;



: Bürgermeisterkandidat Dr. und die „Finntrachinger“; Fuchstal : Bürgermeisterkandidat Roland Prüll und die „Neue Liste Fuchstal “;



: Bürgermeisterkandidat und die „Neue Liste “; Reichling : Bürgermeisterkandidat Johannes Leis ;



: Bürgermeisterkandidat ; Schwifting: Bürgermeisterkandidat Alexander Dürr;



Unterdießen : Bürgermeisterkandidatin Eleonore Mühlberg und die Gemeinderatsliste „Udo“.



