Kommunalwahl in Landsberg am Lech: Ergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl

Bei uns erfahren Sie die aktuellen Ergebnisse der Oberbürgermeister- und Stadtrat-Wahl in Landsberg am Lech. Wie sehen die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 aus? Wer wird OB?

Von Daniel Flemm

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Landsberg am Lech wählt bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern einen neuen Oberbürgermeister und einen neuen Stadtrat. Die Ergebnisse der Wahl werden voraussichtlich noch am Abend vorliegen. Sobald es so weit ist, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Kommunalwahl 2020: Aktuelle Ergebnisse der Oberbürgermeister- und Stadtrat-Wahl in Landsberg am Lech

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Landsberg am Lech werden am 15. März 2020 vorliegen - voraussichtlich aber erst am Abend. Die Auszählung der Stimmen findet statt, sobald die von 8 bis 18 Uhr geöffneten Wahllokale schließen. Sobald das Ergebnis der Wahl in Landsberg am Lech ausgezählt ist, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Zur Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters stellen sich in Landsberg am Lech gleich mehrere Kandidaten. Amtsinhaber Mathias Neuner ( CSU), der seit 2012 in Landsberg am Lech regiert, tritt wieder an. Die SPD geht mit Stadtrat Felix Bredschneijder ins Rennen.

Auch die Grünen haben einen OB-Kandidaten nominiert: Moritz Hartmann, Bruder des Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Ludwig Hartmann. Zudem treten die Unabhängigen Bürger für Landsberg (UBV) mit der aktuellen Zweiten Bürgermeisterin Doris Baumgartl an.

Neben dem Oberbürgermeister wird bei der Kommunalwahl 2020 auch der Stadtrat von Landsberg am Lech neu gewählt. Mit knapp 30.000 Einwohnern hat Landsberg am Lech 30 Stadträte.

Ergebnis der Stadtratswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Landsberg am Lech

Bei der Kommunalwahl 2014 hatten die Bürger von Landsberg am Lech lediglich den Stadtrat neu gewählt. Oberbürgermeister Mathias Neuner war bereits 2012 gewählt worden.

So sah das Ergebnis der vergangenen Stadtrat-Wahl in Landsberg am Lech aus:

CSU: 8 Sitze

Grüne: 6 Sitze

SPD: 4 Sitze

ÖDP: 1 Sitz

Bürgeraktion Landsberg (BAL): 1 Sitz

Unabhängige Bürger für Landsberg (UBV)/Freie Wähler: 6 Sitze

Landsberger Mitte: 4 Sitze

