Kommunalwahl in Prittriching: Ergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt. Die aktuellen Ergebnisse zu Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Prittriching veröffentlichen wir in diesem Artikel.

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: In Prittriching stehen am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie aktuell bei uns.

Von Daniel Flemm

Die Bürger von Prittriching müssen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern nicht nur einen Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister Peter Ditsch finden, sondern auch den Gemeinderat neu wählen. Die Ergebnisse aus der Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech folgen voraussichtlich noch am Wahlabend. Sobald sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Prittriching: Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

Prittriching gehört zu den Gemeinden am Lechrain, denen ein Wechsel im Rathaus bevorsteht: Amtsinhaber Peter Ditsch (Dorfgemeinschaft) will nach drei Amtsperioden in den Ruhestand gehen. Ihm nachfolgen wollen Alexander Ditsch (Dorfgemeinschaft/ Wählergemeinschaft Winkl) und Ulrich Scherbaum (Unabhängige Wählergemeinschaft). Die Liste an Projekten ist lang - für den künftigen Amtsinhaber dürfte es also kaum langweilig werden.

Die 14 Posten im Gemeinderat dürften sich nach der Kommunalwahl 2020 wieder auf die bereits in dem Gremium vertretenen Listen aufteilen. Neben der Dorfgemeinschaft sind das die Wählergemeinschaft Winkl und die Unabhängige Wählergemeinschaft.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Prittriching

Bei der Kommunalwahl 2014 war Amtsinhaber Peter Ditsch wie erwartet im Amt bestätigt worden. Mit knapp 87 Prozent konnte Ditsch damals eine komfortable Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen.

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Prittriching:

Dorfgemeinschaft: 7 Sitze

Unabhängige Wählergemeinschaft : 4 Sitze

: 4 Sitze Wählergemeinschaft Winkl: 3 Sitze

