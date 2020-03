vor 54 Min.

Kommunalwahl in Vilgertshofen: Ergebnisse der Gemeinderat- und Bürgermeister-Wahl

Die Kommunalwahl 2020 in Bayern findet am 15. März statt. Die aktuellen Ergebnisse zu Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Vilgertshofen veröffentlichen wir in diesem Artikel.

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020: In Vilgertshofen stehen am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl an. Die Wahlergebnisse bekommen Sie aktuell bei uns.

Von Daniel Flemm

Vilgertshofen hat bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern die Wahl: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl stehen an. Die Ergebnisse aus der Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech folgen voraussichtlich noch am Wahlabend. Sobald sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Vilgertshofen: Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in der 2600-Einwohner-Gemeinde Vilgertshofen liegen voraussichtlich am 15. März 2020 gegen Abend vor. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach dem Urnengang werden die Stimmen ausgezählt. Sobald die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Vilgertshofen an dieser Stelle.

Im Rathaus der Gemeinde Vilgertshofen dürfte es nach der Kommunalwahl 2020 am 15. März wie gewohnt weitergehen: Amtsinhaber Dr. Albert Thurner ist der einzige Kandidat und darf sich auf die Unterstützung von vier Listen freuen. Außer der Grünen Liste haben sich alle hinter dem seit 2014 regierenden Thurner versammelt.

Die 14 Posten im Gemeinderat von Vilgertshofen werden ebenfalls neu verteilt: Antreten wollen die Dorfgemeinschaften aus Pflugdorf und Stadl, die Freie Wählerschaft Issing, die Ortsgemeinschaft Mundraching und die Grüne Liste.

Ergebnis der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Vilgertshofen

Bei der Kommunalwahl 2014 war Dr. Albert Thurner erstmals ins Amt des Bürgermeisters gewählt worden. Thurner kommt aus dem Ortsteil Vilgertshofen.

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Vilgertshofen:

Freie Wählerschaft Issing : 5 Sitze

: 5 Sitze Dorfgemeinschaft Pflugdorf: 3 Sitze

Dorfgemeinschaft Stadl: 4 Sitze

Ortsgemeinschaft Mundraching: 2 Sitze

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen