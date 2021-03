Konflikte im Wildpark: Wir sind Gast in der Natur

Plus Immer weniger Besucher des Landsberger Wildparks nehmen Rücksicht auf Natur und Mitmenschen. Das ärgert auch LT-Redakteur Thomas Wunder.

Der Wildpark in der Pössinger Au in Landsberg ist ein einzigartiges Stück Natur. Wir Landsberger können uns glücklich schätzen, dass es so ein Naherholungsgebiet gibt. Wie beliebt es bei den Einheimischen ist, zeigte sich, als die Wege wegen der Baustelle für den Hochwasserschutz gesperrt wurden und die Besucher über Zäune kletterten um in den Park zu kommen.

Doch die Pössinger Au ist in erster Linie Natur. „Wir sind hier nur zu Gast“, sagt Forstamtsleiter Michael Siller und hat recht. Doch das scheinen viele Besucher zu vergessen, die ihren Müll hinterlassen, querfeldein mit dem Mountainbike fahren oder laut grölend das eigentlich an den Menschen gewöhnte Wild verscheuchen. Wer sich in der Natur bewegt, der muss Rücksicht nehmen.

Verbote sind in Landsberg der falsche Weg

Rücksicht ist aber auch im Umgang mit den Mitmenschen gefragt. Vor allem, wenn sich an Sonntagen bis zu 4000 Menschen im Wildpark tummeln. Fußgänger sollten nicht die ganze Wegbreite in Anspruch nehmen und Radfahrer klingeln, wenn sie langsam an den Spaziergängern vorbeifahren. Das sollte doch möglich sein. Verbote sind tatsächlich nicht der richtige Weg. Also bitte, nehmen Sie Rücksicht bei Ihrem nächsten Besuch des Wildparks.

Lesen Sie dazu auch: Im Wildpark in Landsberg drängeln sich die Massen

Themen folgen