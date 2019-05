17:01 Uhr

Konradhof: Keine Marktstände mehr in Schondorf und Dießen

Es fehtl etwas beim Viktualienmarkt in Dießen: Der Konradhof stellt seine Fleischproduktion ein und ist nicht mehr auf den Wochenmärkten in Dießen und Schondorf vertreten.

Der Betrieb aus dem Nachbarlandkreis schränkt die Fleischproduktion ein. Was dies für Verbraucher in Schondorf und Dießen bedeutet.

Wer ein saftiges Schweinekotelett kaufen will, sucht am Dießener Viktualienmarkt und dem Schondorfer Markt derzeit vergeblich. Der Stand des Konradhofs ist verschwunden, der landwirtschaftliche Betrieb mit eigenem Schlachthof stellt auf die Produktion von Biogemüse um. „Das war ein ganz schwerer Schlag“, sagt Marktbetreiber Peter Kaun. Er sei überrascht gewesen, als ihn der Betreiber des Konradhofs, Stefan Dellinger, davon unterrichtet habe.

Für Marktleiter Peter Kaun ist es ein schwerer Schlag

Die Wurst und das Fleisch des landwirtschaftlichen Betriebes, der eine eigene Schlachtung und Metzgerei hat, seien ein Kernprodukt der beiden Märkte. „Die Qualität war sehr gut.“ Vom Angebot sei vor allem das Schweinefleisch, aber auch Wild, welches von den Bayerischen Staatsforsten stammten, bekannt gewesen.

Nach den Informationen von Peter Kaun, haben Auseinandersetzungen mit den Behörden dazu geführt, dass Landwirt Stefan Dellinger aus der Fleischproduktion aussteigen will. Der Konradhof befindet sich in Unering im Landkreis Starnberg. In einer Pressemitteilung legt das Unternehmen seine Gründe dar: Die Anforderungen in Bezug auf Tieraufzucht, Tierhaltung und Tierverarbeitung auf Bauernhöfen seien gestiegen. „Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen machen es Landwirten immer schwerer, in kleinen Einheiten mit eigenem Schlachthaus Fleisch- und Wurstprodukte herzustellen“, heißt es in dem Schreiben.

Der Schlachthof wird geschlossen

In den letzten Jahren habe sich das gesellschaftliche Klima in Sachen Tierlandwirtschaft dramatisch verändert. Der Berufsstand der Landwirtschaft sei harten Anfeindungen ausgesetzt. Darüber hinaus seien die behördlichen Auflagen immens gestiegen. Der Konradhof habe diesem Wandel durch den Bau einer zweiten Hofstelle Rechnung tragen wollen. Bereits 2016 sei ein Bauplan für einen hochmodernen, digitalisierten landwirtschaftlichen Betrieb eingereicht worden. „Leider ist nach wie vor keine Genehmigung in Aussicht.“ Eine notwendige Renovierung der alten Ställe bedürfte auch eines Genehmigungsverfahrens.

„Anstatt den großen, landwirtschaftlichen Wurf zu wagen, bleibt Stefan Dellinger nur übrig, die Tierhaltung einzuschränken“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Schlachthof werde geschlossen.

