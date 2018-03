vor 43 Min.

Kontrolliert statt abstinent

Ein neues Gruppenprogramm der Caritas soll alkoholgefährdeten Menschen helfen

Den Abend gemütlich zu Hause bei einem Glas Rotwein ausklingen lassen oder den Ärger über eine dumme Bemerkung eines Kollegen mit einem kräftigen Schluck aus dem Bierglas hinunterspülen – manchmal, so scheint es, lässt sich der Alltag mit etwas Alkohol einfach leichter meistern. Doch was ist „etwas Alkohol“, wann droht die Gefahr, in eine Abhängigkeit zu rutschen? Antworten auf diese Fragen gibt es künftig im Gruppenprogramm „Kontrolliertes Trinken“, das der Caritasverband Landsberg ab April anbietet.

Das Programm richtet sich an Menschen mit einem riskanten Alkoholkonsum. Angela Arnold, Psychologin in der Beratungsstelle in der Brudergasse 215 in Landsberg, erklärt: „Das Programm soll denjenigen helfen, die ihr Trinkverhalten ändern, aber nicht vollständig auf Alkohol verzichten möchten.“ In einem zehnwöchigen Programm lernen die Teilnehmer viel über Alkohol an sich und was es eigentlich heißt, zu viel zu trinken. „Ein Trinktagebuch soll aufzeigen, zu welchen Zeiten und aus welchen Gründen was getrunken wird“, erläutert Arnold weiter. Nur so ließe sich erkennen, an welcher Stellschraube gedreht werden müsse, um den Alkoholkonsum auf ein verträgliches Maß zu reduzieren.

„Das neue Programm, das wir nach Ostern starten, ist ein selbstbestimmtes Programm“, ergänzt Margit Wurf, die Sozialpädagogin in der Beratungsstelle.

Wer teilnehme, entwickle sich immer mehr zum Spezialisten, der sich und sein Verhalten immer besser einschätzen und kontrollieren könne. „Ein ganz wichtiger Aspekt, der innerhalb der zehn Wochen gelernt werden soll, ist, Trinkangebote ablehnen zu können.“

Die Teilnehmer sollen lernen, ihren Alltag so zu gestalten, dass Entspannung nicht nur durch Alkoholkonsum möglich ist, sie sollen herausfinden, welche Alternativen das Leben bietet. „Das kann zum Beispiel der Besuch in einem Fitnessstudio oder einem Sportverein sein, damit man der abendlichen Langeweile entkommt“, schlagen die beiden Kursleiterinnen vor.

Aus Gesprächen in den Einzelberatungen wissen sie, dass es viele Menschen gibt, die mit ihrem Alkoholkonsum überhaupt nicht zufrieden sind, aber keinen Ausweg als den der völligen Abstinenz sehen. „Das aber wollen oder können manche einfach nicht“, begründet Angela Arnold das neue Angebot.

Wer ebenfalls seinen Weg zum kontrollierten Trinken finden möchte, der kann sich bei der Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Caritas in Landsberg anmelden. Das Gruppenprogramm startet am Dienstag, 17. April, und erstreckt sich insgesamt über zehn Wochen. (vang)