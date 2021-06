Konzept für den Nahverkehr

ÖPNV soll attraktiver werden

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Kreistags erneut mit einem Nahverkehrsplan für den Landkreis. Matthias Breuel und Felix Fitz von der Firma MVV-Consulting haben unter anderem die aktuellen Betriebszeiten und Taktungen umfassend analysiert und auf dieser Basis eine Rahmenkonzeption erarbeitet, die von den Ausschussmitgliedern einstimmig verabschiedet wurde.

Um die Öffentlichkeit am Nahverkehrsplan zu beteiligen, wurde im Februar eine Online-Befragung durchgeführt, an der sich Landkreisbürger beteiligen konnten. Das Ergebnis: 30 Prozent der Teilnehmer sind mit der Nahverkehrssituation momentan unzufrieden, weitere 31 Prozent gaben an, „weniger zufrieden“ zu sein. Die Menschen wünschen sich beispielsweise mehr Busverbindungen nach Landsberg an den Wochenenden. Außerdem sollten die Taktfrequenz erhöht und die Fahrtzeiten verkürzt werden. Als allgemeine Anregung wurde genannt, dass der Ferienplan – generell ist der Nahverkehr laut MVV Consulting momentan stark auf den Schulverkehr ausgerichtet – für Berufspendler verbessert wird.

Ziel der nun vorgestellten Rahmenkonzeption: Der ÖPNV soll die Mobilität im Sinne gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen im gesamten Landkreis sicherstellen und mittelfristig eine attraktive und nachhaltige Alternative zum motorisierten Individualverkehr bilden. Auf dieser Basis wurde für die Wochentage eine Hauptverkehrszeit (6 bis 9 Uhr und 16 bis 20 Uhr), eine Nebenverkehrszeit (9 bis 16 Uhr) und eine Schwachverkehrszeit 20 bis 1 Uhr und 4 bis 6 Uhr) definiert. Das Hauptverkehrsnetz soll ein Nebenverkehrsnetz mit Zubringerfunktion ergänzen.

Finanzielle Auswirkungen für den Landkreis Landsberg würden sich erst im Zusammenhang mit der Umsetzung von konkreten Maßnahmen ergeben. „Das Rahmenkonzept soll eine Grundlage für die Ausarbeitung einzelner Maßnahmen schaffen“, sagte Breuel. Landrat Thomas Eichinger (CSU) sah in dem Konzept eine „gute Grundlage“. Es gelte, sich den Wünschen der Bürger anzunähern. (dst)