Beethoven so luftig wie Mozart

Auftakt der Sommer-Soirée im Säulenhof des früheren Jesuitenkollegs mit den Musikern des Münchner Gärtnerplatztheaters

Was wäre das für ein Horn, das nicht die Gelegenheit eines Konzerts, zumal im Freien, nutzte, um seinen Hornisten mit zumindest einem kleinen Kickser ein wenig in Verlegenheit zu bringen, und was auf der anderen Seite ein Hornist, der dies nicht mit der größten Gelassenheit hinzunehmen wüsste – entschädigt doch dieses wunderbare Instrument mit einem Klang, so weich, dass man sich davon umhüllt fühlt wie von einer wärmenden Decke. Genau das Richtige also für eine Serenade. Oder, wie Veranstalter Franz Lichtenstern seine „Pop-up“- Konzertreihe im Säulenhof des Jesuitenkollegs in dieser Saison nennt: eine Sommer-Soirée.

Zu hören gab es dort – neben besagtem kleinen Kickser, der lediglich als Randnotiz unter „Künstlerpech“ vermerkt sei – eine Rarität in gleich zweifacher Hinsicht: Mit dem Beethoven-Schüler Ferdinand Ries stand ein Komponist auf dem Programm, der, anders als sein großer Lehrmeister, heute fast völlig in Vergessenheit geraten ist, und das zu Unrecht, wie sein wohlgesetztes Notturno No.1 in B-Dur als erstes Stück des Abends belegte.

Rarer Ohrenschmaus in der Reihe „Kammermusik im Bibliothekssaal“ aber auch die Besetzung des Stücks ausschließlich mit Bläsern: Neben einem souveränen Johannes Kaltenbrunner am Horn waren dies die Klarinettisten Rolf Weber und Michael Meinel, die Fagottisten Cornelius Rinderle und Virgilio Oliveira sowie mit der Flöte Uta Sasgen, allesamt Orchesterkollegen am Münchner Gärtnerplatztheater. Die fünf abwechslungsreichen Sätze des Notturno boten den Musikern Gelegenheit, ihr solistisches Können unter Beweis zu stellen, mehr aber noch in ihrem feinen Zusammenspiel dem Publikum ein gleichzeitig differenziertes und vollendet harmonisches Hörerlebnis zu bieten.

Es folgte der Meister selbst, Ludwig van Beethoven, und dessen Septett Es-Dur op. 20 für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klarinette, Fagott und Horn. Wegen der Kühnheit seiner Kompositionen, vielleicht auch seines ungestümen Wesens von der Nachwelt zum „Titanen“ erklärt, hatte Beethovens Werk infolge dieser Etikettierung nicht selten unter „ambitionierten“ Überinterpretationen zu leiden. Das wohltuende Gegenteil im Säulenhof: ein Beethoven – überspitzt gesagt – beinahe so luftig wie Mozart. Schlank das Spiel von Konzertmeisterin Kumiko Yamauchi, zurückhaltend im Vibrato beschränkten die Geigerin wie auch Christa Jardine an der Bratsche, Clemens Weigel, Cello, und Thomas Hille am Kontrabass sich großenteils darauf, die Töne nur leicht „anzuwärmen“. Sensibilität statt Gefühligkeit, mit feiner Klanggestaltung, weit vorausschauender Phrasierung und deutlich akzentuierender Dynamik, stand in der von großer Spielfreude getragenen Interpretation jederzeit im Vordergrund.

Und Beethoven? verlor durch dieses „Ein-bisschen-Weniger“ rein gar nichts, im Gegenteil ließ die Zurückgenommenheit der Interpretation den Charakter seiner Komposition stellenweise überhaupt erst deutlich hervortreten. Großer Applaus für die Musiker aus München, die ihrerseits den Ausflug in ihre zweite Heimat Landsberg sichtlich genossen hatten.