Ein erstes Ausrufezeichen

Der Landsberger Orgelsommer ist eröffnet. Dieses Mal als musikalische Andacht. Was Johannes Skudlik zum Auftakt spielt

Noch immer unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie wird der „Landsberger Orgelsommer“ in seiner 36. Saison zur musikalischen Andacht. Unter dem Motto „Bach & Bibel“ gehören die Matineen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt einen Sommer lang nun also nicht allein dem imposanten Klang der Orgel und virtuosen Spiel internationaler Solisten, verbunden wird die Musik darüber hinaus aber mit einem geistlichen Text. Und das kam bei den Zuhörern gut an.

Den ersten Impuls gab Michaela Ringler. Darin nahm die Malerin Bezug auf Johann Sebastian Bachs geistliches Lied „Komm süßer Tod“ und spannte unter dem Eindruck der in jüngster Zeit alles beherrschenden Seuche einen Bogen von der Todessehnsucht Bach’scher hin zur neu erwachten „Lebenssehnsucht“ heutiger Zeit.

Das Publikum zur „musikalischen Andacht“ willkommen geheißen hatte zuvor Stadtpfarrer Michael Zeitler, der einen sich einst bescheiden gebenden Thomaskantor mit den Worten zitierte: „Alles, was man tun muss, ist, die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen“. Dass es damit allein dann doch nicht getan ist und die eigentliche Herausforderung darin besteht, zu den richtigen Tönen auch den „richtigen Klang“ zu finden, demonstrierte im Anschluss Johannes Skudlik. Als Kantor der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt kennt er die Landsberger Orgel wie kein Zweiter und wusste deren Möglichkeiten auch in dieser Matinee eindrucksvoll zu nutzen.

Gelegenheit zu einer aufwendigen Registrierung bot vor allem der eingangs gespielte Choral a-Moll des französischen Spätromantikers César Franck, dessen mitunter kühne Chromatik und komplexe Harmonik Skudlik mit raffinierten Klangfarben untermalte. Dramatische Dynamikwechsel, herabstürzende Tonkaskaden wie gleich darauffolgende, vehement drängende Aufwärtsbewegungen sind nur einige der musikalischen Mittel, die César Franck zur Gestaltung der teils widerstrebenden Stimmungen seiner ausdrucksstarken Komposition verwandte. Und so setzte Johannes Skudlik mit diesem anspruchsvollen Werk, das seinem Interpreten in jeder Hinsicht viel abverlangt, auch gleich das erste Ausrufezeichen.

Es folgten, den Wortbeitrag umrahmend, Johann Sebastian Bachs Sinfonia aus der Trauerkantate „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“, ein Frühwerk des Komponisten, in der Transkription von Félix Alexandre Guilmant und das von Vergil Fox transkribierte „Komm süßer Tod“, dem Michaela Ringler mit ihrem Impuls die Ohren der Zuhörer in ganz besonderer Weise geöffnet hatte. Mit der Introduction mächtig einsetzend, erklang zum Schluss das große Hauptwerk der Matinee, Félix Alexandre Guilmants „1. Symphonie d-Moll op 42“. Als reine Orgelkomposition entstanden, schöpft sie die Möglichkeiten der „Grand Orgue“ aus, bezauberte die Zuhörer aber vor allem im Mittelteil mit ihren idyllischen, leicht dahin schwebenden Pastoralklängen. Das Finale entfesselte einen furiosen Tonwirbel, immer wieder durchbrochen von kurzen Beruhigungen, in die sich zunehmend die feierlichen Klänge eines Chorals mischten. Das Publikum zollte Johannes Skudlik den hochverdienten Applaus.

Das nächste Konzert mit dem Organisten Giulio Mercati findet am Samstag, 26. Juni, um 11.15 Uhr statt.