Von den Irrungen der Liebe

Katharina Gruber und Band präsentieren eine eigene Version des Sommernachtstraums in der Reihe „Junges Rathaus“

„Vor langer, langer Zeit, im Wald bei Athen, war das Wirklichkeit oder alles nur ein Traum…“ so begann die Erzählung zu einem zauberhaften, kindertauglichen Sommernachtstraum frei nach William Shakespeare, für die wegen des großen Interesses ein Zusatzkonzert eingeschoben wurde. Im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg warteten Kinder und Erwachsene gespannt darauf, wie Katharina Gruber und Band das Drama mit Swing, Jazz und Balladen arrangieren werde.

Patricia Eckstein vom Bürgerbüro der Stadt stellte sie kurz vor, ehe die drei Akteure die Bühne betraten. Für Katharina Gruber, Tochter des bekannten Gitarristen Christian Gruber, ist, laut ihrer Vita, die Musik eine Möglichkeit auszudrücken, was in ihr ist. Sie studierte klassische Querflöte und absolvierte anschließend eine Ausbildung im Hauptfach Gesang der Stilrichtungen Jazz/Rock/Pop, die sie mit Auszeichnung abschloss. Neben ihrer Tätigkeit als Gesangsdozentin an der Neuen Jazzschool München unterrichtet sie die musische Querflötenklasse am hiesigen Ignaz-Kögler-Gymnasium.

Jazzpianist Sam Simons, der Katharina Gruber einfühlsam am Flügel begleitete, kommt ebenfalls von der Münchener Jazz School. Joscha Eißen war bereits in einigen Filmen zu sehen Er brach sein Medizinstudium ab und entschied sich für das Schauspiel. Im Sommernachtstraum bewies er sich als großartiger Vorleser der Geschichte um Verwirrungen und Irrungen der Liebe, um Lysander, Hermia, Demetrius, Helena, dem Kobold Puck, der viel Chaos stiftete und dem Elfenkönig Oberon, der für Ordnung sorgte.

Aus den jeweiligen Stimmungen und Bildern schuf das Trio eine einmalige Gesamtkomposition mit zehn ausgesuchten Jazzklassikern, die Katharina Gruber im Wechsel mit dem Gelesenen sang. Da sind kleine einzigartige Parallelen zu finden, sowohl zu der mehr als 400 Jahre alten Komödie, als auch zum mystischen Elfenwald in Griechenland. Es gab viel anerkennenden Applaus, auch für die zauberhafte Zugabe „Dream A Little Dream of Me“, die bestens zum Happy End der Geschichte passte. (gra)