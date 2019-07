vor 32 Min.

Konzert bei Rational: Klassikfreunde freuen sich schon

Alle Freunde klassischer Musik in Landsberg können sich bereits jetzt zwei Termine vormerken: Zum einen Sonntag, 22. September: An diesem Tag findet ab 18 Uhr in Werk 3 der Rational AG zum siebten Mal ein Konzert statt und erinnert unter dem Namen „Siegfried-Meister-Konzert“ an den Gründer des Unternehmens. Der zweite wichtige Termin ist Dienstag, 6. August: Da startet der Vorverkauf, und in der Regel endet er auch an diesem Tag, denn die Karten gehen in Windeseile weg.

Siegfried Meister hatte 2013 die Konzertreihe ins Leben gerufen. In diesem Jahr spielt das Orchester „Symphony Prague“ unter der Leitung von Azis Sadikovic Werke von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven.

Das Orchester war zuletzt viel unterwegs

Für das Programm hat der Intendant der Symphoniekonzerte, Johannes Skudlik, unterschiedliche Werke ausgewählt. Dazu gehören die „Sinfonie h-moll Unvollendete“ von Franz Schubert, die „Symphonie Nr. 7 A-Dur op.9 2“ von Ludwig van Beethoven sowie das Konzert A-Dur für Klarinette und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Orchester „Symphony Prague“ reist in großer Besetzung an und hat mit Azis Sadikovic einen erfahrenen Dirigenten. Sowohl im Opern- als auch im Konzertrepertoire besticht er laut Pressemitteilung durch eine enorme Vielfalt und erobert seit Jahren die internationalen Podien. Jüngste Engagements führten ihn nach Wien, Budapest, Berlin, Kroatien und Prag.

Am Dienstag, 6. August, startet der Vorverkauf. Karten sind im Reisebüro Vivell am Hauptplatz in Landsberg erhältlich. Wie in den vergangenen Jahren auch wird die Rational AG die Einnahmen für einen gemeinnützigen Zweck spenden. (lt)

