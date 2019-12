Konzert in Landsberg: Vom Schuhplattler bis zum Chanson

Plus Vier junge Musikstudenten mit bekanntem Namen gastieren im Rathausfestsaal in Landsberg. Sie machen ihr ganz eigenes Ding.

Vier junge Studenten der Münchener Musikhochschule kommen mit nichts weiter als ihrer Geige, Bratsche, Cello und Akkordeon und einem Mix aus einfacher, handgemachter Volksmusik, frechen Liedern und klassischen Stücken in den Rathausfestsaal nach Landsberg. Und der ist komplett ausverkauft? Klar, die jungen Erwachsenen sind alle Mitglieder einer berühmten Musikerfamilie und reißen das Publikum nicht nur mit ihrem musikalischem Können mit.

Die jungen Münchener nehmen gleich zu Beginn den klassischen Konzertbetrieb auf die Schippe: Fader noch als eine Trauerrede gerät die Ankündigung des so berühmten wie berüchtigten Kreisler-Scherzos. Doch bevor noch der erste Zuhörer gelangweilt vom Sitz rutscht, kommt die kleine Musikpreziose selbst zu Wort und reißt das furiose Spiel des Geigers das Publikum förmlich vom Hocker.

Der Name Well ist Programm

Wichtiges ernst nehmen und die Wichtigtuer belächeln, das beherrschen die vier trotz ihres jugendlichen Alters perfekt – und das nicht von ungefähr: Bei den NouWell Cousins ist der Name Well auch in dritter Generation Programm. Doch beackern sie ihr eigenes Terrain und sind klug genug, sich nicht an politischen Themen zu „verheben“. Stattdessen frotzeln sich die Cousinen Maria und Maresa und Cousins Matthias und Maximilian durch die Befremdlichkeiten nicht nur der Welt der Alten, sondern auch des „Young urban life“.

Der Amphetamin-Adonis aus dem Fitnessstudio wird mit einem charmanten Lächeln ebenso entzaubert wie die hinoperierte „Schönheitskönigin aus Oberschweinbach-West“ und schräge Rollenbilder augenzwinkernd wieder zurechtgerückt – oder wie beim Schuhplattler der beiden Frauen in der Zugabe sogar unterlaufen. „Ne, ne, ne, …“, ist alles, was Maria bei knarzender Cellobegleitung zu nörgelnden männlichen Zeitgenossen kopfschüttelnd noch einfällt. Und was bleibt noch übrig von „Tinder“ nach nur wenigen Takten aus Elvis Presleys herzerwärmendem (Love me) „Tender“?

Was es mit böhmischen Winden auf sich hat

Wo Brauchtum gepflegt oder Bigotterie entlarvt wird, kann der Tonfall schon mal derb und einem das „Arschgesicht des Pfaffen“ vor Augen gestellt werden; auch dass gewisse böhmische Winde nicht unbedingt mit der Witterung, sondern eher mit übermäßigem Schnapsgenuss zu tun haben, wird den Zuhörern deutlich gemacht. In ihrer Boazn, erfährt das Publikum, dem Johannis Café in Haidhausen, umsorgt von Münchens bestem Wirt Olaf und bester Bedienung Susi können die jungen Musikstudenten zu vorgerückter Stunde über derlei trefflich sinnieren und bekommen den Stoff für neue Lieder vom bunten Kneipenvolk quasi frei Haus gleich mitgeliefert.

Zum Üben geht’s dann aber doch irgendwann nach Hause; und dass sie den Weg dorthin regelmäßig finden, stellen die Musiker in Landsberg eindrucksvoll unter Beweis. Sie alle sind ausgezeichnete Instrumentalisten. Und in ihren Crossover-Passagen vom Landler über den irischen Folksong, das französische Chanson bis hin zum halsbrecherisch über die Saiten gejagten Csárdás ist es dann auch mal genug mit den „G’spasln“ und wird einfach nur gute, mitreißende Musik gemacht. Bestens unterhalten verabschiedet das Publikum die NouWells mit tosendem Applaus.